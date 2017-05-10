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https://sport.mail.ru/news/boxing/29688661/
10 мая 2017, 9:17 | Бокс | Sports.kz

СМИ отметили разницу в габаритах Головкина и Альвареса

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз обратил внимание, что Геннадий Головкин значительно превосходит Сауля «Канело» Альвареса в габаритах, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз обратил внимание что Геннадий <span class=error>Головкин</span> значительно превосходит <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса в габаритах сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Альварес меньше Давида Лемье, над которым Головкин доминировал на расстоянии. Мы видели, насколько «Канело» меньше GGG, когда они стояли рядом друг с другом в прошлый субботний вечер. «Канело» изрядно уступает ему в росте и даже габаритах. Я знаю, что Головкин пока не начал тренировки, но даже сейчас он смотрелся крупнее Альвареса.

«Канело» выглядел так, будто он на дивизион ниже Геннадия. Может быть его промоутер Оскар Де Ла Хойя и был прав, говоря два года назад, что Сауль не настоящий средневес. Мне кажется, Альварес скорее «джуниор"-средневес. Он лишь иногда кажется средневесом благодаря своей коренастости. Но если он раскроет свой вес, вряд ли он окажется тяжелее других топовых 154-фунтовых боксеров вроде Джермелла Чарло, Эрисланди Лары, Деметриуса Андраде и Джулиана Уильямса. Если “Канело” серьезно настроен драться с лучшими в 160 фунтах, думаю, он понесет потери. В результате, Golden Boy могут решить вернуть его в первый средний вес, который больше ему подходит», — написал автор.

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