Названы предварительные цифры продаж PPV боя соперника Головкина Альвареса с Чавесом
По информации комментатора телеканала ESPN Дэна Рафаля, субботний поединок мексиканцев Сауля Альвареса и Хулио Сезара
Чавеса-младшего собрал как минимум 1 миллион купленных платных трансляций (pay-per-view), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Пока не было официальных цифр PPV боя Канело — Чавес, но мне сообщили, что они составят минимум миллион. Огромные цифры для такого боя», — написал Рафаэль в твиттере.
В следующем бою Альварес встретится с Геннадием Головкиным 16 сентября. Поединок также запланирован в системе НВО PPV.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter