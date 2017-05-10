Названы предварительные цифры продаж PPV боя соперника Головкина Альвареса с Чавесом

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«Пока не было официальных цифр PPV боя Канело — Чавес, но мне сообщили, что они составят минимум миллион. Огромные цифры для такого боя», — написал Рафаэль в твиттере.

В следующем бою Альварес встретится с Геннадием Головкиным 16 сентября. Поединок также запланирован в системе НВО PPV.