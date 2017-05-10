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https://sport.mail.ru/news/boxing/29688555/
10 мая 2017, 9:08 | Бокс | Sports.kz

Названы предварительные цифры продаж PPV боя соперника Головкина Альвареса с Чавесом

По информации комментатора телеканала ESPN Дэна Рафаля, субботний поединок мексиканцев Сауля Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего собрал как минимум 1 миллион купленных платных трансляций (pay-per-view), сообщает Sports.kz.

По информации комментатора телеканала <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэна</span> <span class=error>Рафаля</span> субботний поединок мексиканцев <span class=error>Сауля</span> Альвареса и Хулио <span class=error>Сезара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> собрал как минимум 1 миллион купленных платных трансляций (pay-per-<span class=error>view</span>) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Пока не было официальных цифр PPV боя Канело — Чавес, но мне сообщили, что они составят минимум миллион. Огромные цифры для такого боя», — написал Рафаэль в твиттере.

В следующем бою Альварес встретится с Геннадием Головкиным 16 сентября. Поединок также запланирован в системе НВО PPV.

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