Промоутеры Альвареса предложили выбрать место проведения боя с Головкиным
Промоутерская компания Golden Boy предложила любителям бокса определить лучшее место для проведения боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.
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«Скажите нам, где бы вы хотели, чтобы состоялся самый большой поединок в боксе 16 сентября Альварес — Головкин», — написано в твиттере компании.
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