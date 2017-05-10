Промоутеры Альвареса предложили выбрать место проведения боя с Головкиным

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«Скажите нам, где бы вы хотели, чтобы состоялся самый большой поединок в боксе 16 сентября Альварес — Головкин», — написано в твиттере компании.