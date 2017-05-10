Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29688496/
10 мая 2017, 9:07 | Бокс | Sports.kz

Промоутеры Альвареса предложили выбрать место проведения боя с Головкиным

Промоутерская компания Golden Boy предложила любителям бокса определить лучшее место для проведения боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.

Промоутерская компания Golden Boy предложила любителям бокса определить лучшее место для проведения боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Скажите нам, где бы вы хотели, чтобы состоялся самый большой поединок в боксе 16 сентября Альварес — Головкин», — написано в твиттере компании.

На выбор предложены Лас-Вегас, Даллас, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Проголосовать можно здесь.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
10 мая

Стали известны условия боя Головкин - Альварес

Юрий Тарантин: «Альварес может рассчитывать на победу в бою с Головкиным»

Виктор Демьяненко: «Количество золотых медалей на чемпионате Азии подтвердило разницу между командами Казахстана и Узбекистана»