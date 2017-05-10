Маурисио Сулейман: Надеюсь, бой Головкина и «Канело» будет достойным событием

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— Наш чемпион — это Головкин. Все, что было сделано за последние годы — это организация поединка с «Канело». Будем надеяться, что это будет достойное событие в важный для мексиканцев день, — сказал в интервью Deportes En Claro Сулейман.

Бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября — на День независимости Мексики.