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10 мая 2017, 9:02 | Бокс | Sports.kz

Маурисио Сулейман: Надеюсь, бой Головкина и «Канело» будет достойным событием

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио <span class=error>Сулейман</span> прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Наш чемпион — это Головкин. Все, что было сделано за последние годы — это организация поединка с «Канело». Будем надеяться, что это будет достойное событие в важный для мексиканцев день, — сказал в интервью Deportes En Claro Сулейман.

Бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября — на День независимости Мексики.

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