Маурисио Сулейман: Надеюсь, бой Головкина и «Канело» будет достойным событием
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
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— Наш чемпион — это Головкин. Все, что было сделано за последние годы — это организация поединка с «Канело». Будем надеяться, что это будет достойное событие в важный для мексиканцев день, — сказал в интервью Deportes En Claro Сулейман.
Бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября — на День независимости Мексики.
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