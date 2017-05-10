Пол Малиньяджи объяснил, за счет чего Головкин победит Альвареса

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«Я отдаю предпочтение Головкину. У «Канело» возникают трудности с бойцами, которые хорошо двигаются. Да, Головкин не совсем такой боксер, но Альварес любит драться в одном определенном темпе. Он не любит ситуации, когда ему приходится делать больше, чем он хочет. А Головкин постоянно будет перед ним и «резать» ринг. Когда вас прессингует такой монстр, как Головкин, даже если он не выбрасывает ударов, вы начинаете паниковать.

Это заставит «Канело» быть сосредоточенным все три минуты каждого из 12 раундов. Геннадий всегда обеспечивает подобный тип психологического давления. И это очень напрягает. Мне интересно будет посмотреть, как поведет себя Альварес в такой ситуации, ведь он любит размеренный темп боя, — заявил Малиньяджи в интервью Boxing News.

Поединок Головкина и Альвареса состоится 16 сентября, но место проведения пока не определенно. Однако некоторые мировые арены уже выразили желание принять у себя это событие. Сам бой, как объявил промоутер мексиканца, пройдет в рамках среднего веса, то есть в 160 фунтах.