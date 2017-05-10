Эдди Рейносо: Не сомневаюсь, что Альварес нокаутирует «беззащитного» Головкина
Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо верит в способность своего подопечного нанести поражение Геннадию Головкину, сообщает Sports.kz.
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«Я действительно верю, что Сауль в свои годы является бойцом, у которого нет пределов и он не будет побит. Также он дисциплинирован, физически всегда пребывает в прекрасной форме, прибавляет в технике. Он находится на лучшем этапе своей карьеры и в сентябре покажет, кто — лучший
Головкин это боксер, который умеет лишь наступать, но у него нет защиты, он не знает, как боксировать, отступая. Не сомневаюсь, что у Сауля есть талант, чтобы остановить Геннадия. У него хорошая защита, он отлично действует при отступлении, и мы уверены, что при должной подготовке он его побьет.
Если все пройдет хорошо, мы устроим Альваресу третий бой в декабре. Мы хотим, чтобы «Канело» оставался активным, — передает слова Рейносо Boxingscene.com.
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