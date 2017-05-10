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10 мая 2017, 8:56 | Бокс | Sports.kz

Эдди Рейносо: Не сомневаюсь, что Альварес нокаутирует «беззащитного» Головкина

Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо верит в способность своего подопечного нанести поражение Геннадию Головкину, сообщает Sports.kz.

Тренер мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Рейносо</span> верит в способность своего подопечного нанести поражение Геннадию <span class=error>Головкину</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я действительно верю, что Сауль в свои годы является бойцом, у которого нет пределов и он не будет побит. Также он дисциплинирован, физически всегда пребывает в прекрасной форме, прибавляет в технике. Он находится на лучшем этапе своей карьеры и в сентябре покажет, кто — лучший pound-for-pound боксер в мире.

Головкин это боксер, который умеет лишь наступать, но у него нет защиты, он не знает, как боксировать, отступая. Не сомневаюсь, что у Сауля есть талант, чтобы остановить Геннадия. У него хорошая защита, он отлично действует при отступлении, и мы уверены, что при должной подготовке он его побьет.

Если все пройдет хорошо, мы устроим Альваресу третий бой в декабре. Мы хотим, чтобы «Канело» оставался активным, — передает слова Рейносо Boxingscene.com.

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