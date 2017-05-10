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10 мая 2017, 8:53 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя предложил Мейвезеру провести бой с победителем пары Головкин — Альварес

Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), предложил 12-кратному чемпиону мира по боксу американцу Флойду Мейвезеру-младшему возобновить карьеру ради поединка с победителем боя между мексиканцем и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Флойд в 2013 году нанес мексиканцу единственное поражение в карьере. Увеличить
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«Забудьте о МакГрегоре. Забудьте о парне, у которого нет никакого опыта. У него нет и любительского опыта. Мейвезер выше этого. Флойд, послушай, если ты хочешь драться и дать реванш “Канело” или провести бой с Головкиным, то иди за ними. Проведи бой с победителем этой пары», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.com.

40-летний Мейвезер-младший завершил карьеру в сентябре 2015 года, когда победил Андре Берто. За два года до этого он одержал верх над Альваресом, нанеся ему единственное поражение в карьере.

В настоящее время Мейвезер-младший ведет переговоры о поединке с чемпионом UFC Конором МакГрегором. При этом назначенный на 16 сентября бой Головкин — Альварес слегка спутал планы UFC по организации их поединка.

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