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«Забудьте о МакГрегоре. Забудьте о парне, у которого нет никакого опыта. У него нет и любительского опыта. Мейвезер выше этого. Флойд, послушай, если ты хочешь драться и дать реванш “Канело” или провести бой с Головкиным, то иди за ними. Проведи бой с победителем этой пары», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.com.

40-летний Мейвезер-младший завершил карьеру в сентябре 2015 года, когда победил Андре Берто. За два года до этого он одержал верх над Альваресом, нанеся ему единственное поражение в карьере.