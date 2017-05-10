Де Ла Хойя предложил Мейвезеру провести бой с победителем пары Головкин — Альварес
Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), предложил 12-кратному чемпиону мира по боксу американцу Флойду
Мейвезеру-младшему возобновить карьеру ради поединка с победителем боя между мексиканцем и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«Забудьте о МакГрегоре. Забудьте о парне, у которого нет никакого опыта. У него нет и любительского опыта. Мейвезер выше этого. Флойд, послушай, если ты хочешь драться и дать реванш “Канело” или провести бой с Головкиным, то иди за ними. Проведи бой с победителем этой пары», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.com.
40-летний
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