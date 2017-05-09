— Мэйвезеру нужно забыть о Макгрегоре, забыть о бойце, у которого ноль боев в боксе и ноль опыта. Если он согласится на реванш с «Канело», мы готовы. Или пусть проведет бой с Головкиным. Пусть дерется с победителем боя Головкин — «Канело», — сказал Де ла Хойя.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.



Ранее Мэйвезер говорил о своем возможном возвращении на ринг и возможном бое с чемпионом UFC Конором Макгрегором, однако официально этот поединок пока не утвержден.