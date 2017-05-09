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https://sport.mail.ru/news/boxing/29686878/
9 мая 2017, 22:05 | Бокс | Sports.kz

Мэйвезеру предложили драться с победителем боя Головкин — Альварес

Промоутер Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар де ла Хойя считает, что Флойд Мэйвезер (49−0, 26 КО) вполне мог бы подраться с победителем боя «Канело» с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Мэйвезеру нужно забыть о Макгрегоре, забыть о бойце, у которого ноль боев в боксе и ноль опыта. Если он согласится на реванш с «Канело», мы готовы. Или пусть проведет бой с Головкиным. Пусть дерется с победителем боя Головкин — «Канело», — сказал Де ла Хойя.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

Ранее Мэйвезер говорил о своем возможном возвращении на ринг и возможном бое с чемпионом UFC Конором Макгрегором, однако официально этот поединок пока не утвержден.

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