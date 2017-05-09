Хирн: После боя Джошуа чуть не подрался с Виталием Кличко

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«Когда Энтони настроен на бой, он отвратительный и ужасный человек. Вне ринга это один из самых милейших парней в мире, но, будучи в квадрате ринга, он невыносим. Он едва не подрался с Виталием Кличко после боя с Владимиром. Джошуа был очень уставший, но он подошёл к Владимиру, чтобы поговорить о бое.

Рядом стоял Виталий, кивая головой, он приговаривал: «Хорошо, хорошо». Энтони послышались оскорбления, но Виталий не из тех, кого можно напугать, и он может постоять за себя, — приводит слова Хирна Boxingscene.