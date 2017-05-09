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https://sport.mail.ru/news/boxing/29685897/
9 мая 2017, 19:05 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: После боя Джошуа чуть не подрался с Виталием Кличко

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа (19−0, 19 КО), рассказал, что его подопечный чуть не подрался с Виталием Кличко сразу после завершения своего поединка с Владимиром Кличко.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Когда Энтони настроен на бой, он отвратительный и ужасный человек. Вне ринга это один из самых милейших парней в мире, но, будучи в квадрате ринга, он невыносим. Он едва не подрался с Виталием Кличко после боя с Владимиром. Джошуа был очень уставший, но он подошёл к Владимиру, чтобы поговорить о бое.

Рядом стоял Виталий, кивая головой, он приговаривал: «Хорошо, хорошо». Энтони послышались оскорбления, но Виталий не из тех, кого можно напугать, и он может постоять за себя, — приводит слова Хирна Boxingscene.
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