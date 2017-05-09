Бой Головкин - Альварес может пройти на территории Азии

Как сообщил владелец промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, на этот поединок теперь претендует и ОАЭ.

«Мне поступили звонки из Дубая, а потом из Великобритании. Этот бой вызывает интерес во всем мире. Все решится в ближайшие недели, когда начнутся переговоры», — сказал Де Ла Хойя, которого цитирует ESPN.

На данный момент на бой Головкин — Альварес образовалась очередь из восьми арен. Главными фаворитами называются три варианта: T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Madison Square Garden в Нью-Йорке и стадион AT`T Stadium в Далласе.

Хотят принять у себя бой «Канело» — Головкин арены MGM Grand в Лас-Вегасе и Staples Center в Лос-Анджелесе. Поединок может пройти и за пределами США — в нем заинтересованы лондонский стадион «Уэмбли» и стадион «Ацтека» в Мехико. Прокомментировали возможность проведения этого боя на родине Головкина и в Федерации профи-бокса Казахстана.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. При этом команда «Канело» зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.