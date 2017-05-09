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https://sport.mail.ru/news/boxing/29685716/
9 мая 2017, 18:41 | Бокс | Vesti.kz

Бой Головкин — Альварес может пройти на территории Азии

Еще одна страна включилась в борьбу за право принять бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 KO) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 KO).

Как сообщил владелец промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, на этот поединок теперь претендует и ОАЭ.

«Мне поступили звонки из Дубая, а потом из Великобритании. Этот бой вызывает интерес во всем мире. Все решится в ближайшие недели, когда начнутся переговоры», — сказал Де Ла Хойя, которого цитирует ESPN.

На данный момент на бой Головкин — Альварес образовалась очередь из восьми арен. Главными фаворитами называются три варианта: T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Madison Square Garden в Нью-Йорке и стадион AT`T Stadium в Далласе.

Хотят принять у себя бой «Канело» — Головкин арены MGM Grand в Лас-Вегасе и Staples Center в Лос-Анджелесе. Поединок может пройти и за пределами США — в нем заинтересованы лондонский стадион «Уэмбли» и стадион «Ацтека» в Мехико. Прокомментировали возможность проведения этого боя на родине Головкина и в Федерации профи-бокса Казахстана.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. При этом команда «Канело» зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.

Ожидается, что на кону в поединке Головкин — Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.
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