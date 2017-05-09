Бой Головкин — Альварес может пройти на территории Азии
Еще одна страна включилась в борьбу за право принять бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 KO) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 KO).
Как сообщил владелец промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, на этот поединок теперь претендует и ОАЭ.
«Мне поступили звонки из Дубая, а потом из Великобритании. Этот бой вызывает интерес во всем мире. Все решится в ближайшие недели, когда начнутся переговоры», — сказал Де Ла Хойя, которого цитирует ESPN.
На данный момент на бой Головкин — Альварес образовалась очередь из восьми арен. Главными фаворитами называются три варианта:
Хотят принять у себя бой «Канело» — Головкин арены MGM Grand в
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. При этом команда «Канело» зарезервировала арену
Ожидается, что на кону в поединке Головкин — Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC
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