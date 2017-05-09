Ортис грозит подать в суд, если не получит бой с Джошуа

Вакантные пояса WBA Super и IBO Джошуа завоевал 29 апреля в бою с Владимиром Кличко, над которым одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Послушайте, моя команда допустила этот бой, потому что WBA и Эдди Хирн попросили нас об одолжении и потому что Кличко не хотел драться со мной. Это моё время, и я хочу получить свой пояс WBA. Так что, да, я бросаю вызов Джошуа. Если ему хочется, он может оставить вакантным титул. Но если нет, то октябрь или ноябрь мне подходят для проведения боя», — приводит слова Ортиса BoxingScene.