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9 мая 2017, 11:22 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Бой Головкина с Джейкобсом придал Golden Boy уверенности

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес спокойно относится к тому, что команда Сауля Альвареса вероятно считает GGG уже не таким сильным боксером, как раньше, сообщает Sports.kz.

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«Пусть они так думают. Каждый имеет свое мнение. Я представляю, что бой с Джейкобсом придал Golden Boy уверенности. Но я знаю, кто в моем зале. И это не тот соперник, с которым они только что встречались в ринге (Чавес-младший — прим.)», — отметил в интервью Yahoo! Sports Санчес.

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