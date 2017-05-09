Абель Санчес: Бой Головкина с Джейкобсом придал Golden Boy уверенности

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«Пусть они так думают. Каждый имеет свое мнение. Я представляю, что бой с Джейкобсом придал Golden Boy уверенности. Но я знаю, кто в моем зале. И это не тот соперник, с которым они только что встречались в ринге (Чавес-младший — прим.)», — отметил в интервью Yahoo! Sports Санчес.