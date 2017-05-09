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https://sport.mail.ru/news/boxing/29682764/
9 мая 2017, 11:20 | Бокс | Vesti.kz

Чавес-младший: У Головкина нет мексиканского стиля, но бьет он сильнее, чем «Канело»

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший сравнил силу ударов соотечественника Сауля «Канело» Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина.

Он проиграл Альваресу в последнем бою а с GGG проводил спарринг. Увеличить
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7 мая в Лас-Вегасе Чавес проиграл Альваресу единогласным решением судей. После этого поединка Альварес пригласил Головкина в ринг для совместного интервью и официального заявления о бое.

«Альварес не смог потрясти меня своими ударами, он не является природным нокаутером. Я чувствовал его удары, но они не причиняли мне большого ущерба. Головкин имеет очень тяжелые руки, гораздо более тяжелые. Его удар сильнее, чем у “Канело”, хотя у него и нет мексиканского стиля», — цитирует Чавеса AllBoxing.ru со ссылкой на BoxingScene.

Отметим, что Чавес несколько лет назад проводил спарринг с Головкиным. Мексиканец мог стать соперником GGG, если бы победил Альвареса, причем бой мог пройти во втором среднем весе.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено, на это претендуют сразу семь арен из США, Великобритании и Мексики. При этом команда «Канело» зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.

Ожидается, что на кону в поединке Головкин — Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.
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