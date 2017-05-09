Чавес-младший: У Головкина нет мексиканского стиля, но бьет он сильнее, чем «Канело»

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7 мая в Лас-Вегасе Чавес проиграл Альваресу единогласным решением судей. После этого поединка Альварес пригласил Головкина в ринг для совместного интервью и официального заявления о бое.

«Альварес не смог потрясти меня своими ударами, он не является природным нокаутером. Я чувствовал его удары, но они не причиняли мне большого ущерба. Головкин имеет очень тяжелые руки, гораздо более тяжелые. Его удар сильнее, чем у “Канело”, хотя у него и нет мексиканского стиля», — цитирует Чавеса AllBoxing.ru со ссылкой на BoxingScene.

Отметим, что Чавес несколько лет назад проводил спарринг с Головкиным. Мексиканец мог стать соперником GGG, если бы победил Альвареса, причем бой мог пройти во втором среднем весе.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено, на это претендуют сразу семь арен из США, Великобритании и Мексики. При этом команда «Канело» зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.