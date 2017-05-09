СМИ назвали бой, который мог бы стать самым значимым в карьере Головкина
Журналист Boxingasylum.com Томми Аллан продолжает критиковать Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и его болельщиков, сообщает Sports.kz.
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«Фанаты GGG любят напоминать, что лучшая победа “Канело” в среднем весе — это победа над Котто в 155 фунтах. Да Котто в 155 фунтах мог бы быть самой значимой победой за всю карьеру Головкина!» — написал Аллан в твиттере.
Бой Сауля Альвареса и Мигеля Котто состоялся в ноябре 2015 года в
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