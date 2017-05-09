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https://sport.mail.ru/news/boxing/29682529/
9 мая 2017, 10:45 | Бокс | Sports.kz

СМИ назвали бой, который мог бы стать самым значимым в карьере Головкина

Журналист Boxingasylum.com Томми Аллан продолжает критиковать Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и его болельщиков, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingasylum.com <span class=error>Томми</span> <span class=error>Аллан</span> продолжает критиковать Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и его болельщиков сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Фанаты GGG любят напоминать, что лучшая победа “Канело” в среднем весе — это победа над Котто в 155 фунтах. Да Котто в 155 фунтах мог бы быть самой значимой победой за всю карьеру Головкина!» — написал Аллан в твиттере.

Бой Сауля Альвареса и Мигеля Котто состоялся в ноябре 2015 года в Лас-Вегасе. Поединок завершился победой «Канело» единогласным решением судей.

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