СМИ назвали бой, который мог бы стать самым значимым в карьере Головкина

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«Фанаты GGG любят напоминать, что лучшая победа “Канело” в среднем весе — это победа над Котто в 155 фунтах. Да Котто в 155 фунтах мог бы быть самой значимой победой за всю карьеру Головкина!» — написал Аллан в твиттере.



Бой Сауля Альвареса и Мигеля Котто состоялся в ноябре 2015 года в Лас-Вегасе. Поединок завершился победой «Канело» единогласным решением судей.