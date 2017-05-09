Леффлер рассказал о запасном плане Головкина на случай победы Чавеса над «Канело»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин мог провести бой во втором среднем весе. Об этом сообщил его промоутер Том Леффлер.
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Такой вариант предусматривался, если бы мексиканец Хулио Сезар
После поединка с
«Том Леффлер в разговоре со мной сказал, что если бы Чавес побил “Канело”, то GGG бы дрался в 168 фунтах с Чавесом», — сообщил журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер в своем твиттере.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено — на это претендуют сразу семь арен из США, Великобритании и Мексики. При этом команда «Канело» зарезервировала арену
Ожидается, что на кону в поединке Головкин — Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC
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