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https://sport.mail.ru/news/boxing/29682436/
9 мая 2017, 10:44 | Бокс | Vesti.kz

Леффлер рассказал о запасном плане Головкина на случай победы Чавеса над «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин мог провести бой во втором среднем весе. Об этом сообщил его промоутер Том Леффлер.

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Такой вариант предусматривался, если бы мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший победил бы соотечественника Сауля «Канело» Альвареса. Их бой проходил 7 мая в Лас-Вегасе и завершился уверенной победой уверенной победой «Канело» единогласным решением судей.

После поединка с Чавесом-младшим Альварес пригласил Головкина в ринг для совместного интервью и официального заявления о бое. Видео этого эпизода можно посмотреть здесь.

«Том Леффлер в разговоре со мной сказал, что если бы Чавес побил “Канело”, то GGG бы дрался в 168 фунтах с Чавесом», — сообщил журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер в своем твиттере.


Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено — на это претендуют сразу семь арен из США, Великобритании и Мексики. При этом команда «Канело» зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.

Ожидается, что на кону в поединке Головкин — Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.

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