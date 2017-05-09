Леффлер рассказал о запасном плане Головкина на случай победы Чавеса над «Канело»

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Такой вариант предусматривался, если бы мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший победил бы соотечественника Сауля «Канело» Альвареса. Их бой проходил 7 мая в Лас-Вегасе и завершился уверенной победой уверенной победой «Канело» единогласным решением судей.

После поединка с Чавесом-младшим Альварес пригласил Головкина в ринг для совместного интервью и официального заявления о бое. Видео этого эпизода можно посмотреть здесь.

«Том Леффлер в разговоре со мной сказал, что если бы Чавес побил “Канело”, то GGG бы дрался в 168 фунтах с Чавесом», — сообщил журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Was also told by <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1">@TomLoeffler1</a> that if <a href="https://twitter.com/jcchavezjr1">@jcchavezjr1</a> had knocked out <a href="https://twitter.com/Canelo">@Canelo</a>, <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> would've fought Chavez next at 168 pounds.</p>— Lance Pugmire (@latimespugmire) <a href="https://twitter.com/latimespugmire/status/861397755398307840">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено — на это претендуют сразу семь арен из США, Великобритании и Мексики. При этом команда «Канело» зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.