Холифилд открыл собственную промоутерскую компанию
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Эвандер Холифилд открыл свою собственную промоутерскую компанию, которая получила название Real Deal Sports & Entertainment (RDSE).
Управлять компанией ему будет помогать Сал Мусумеси, занимающий пост президента компании Final Forum Boxing. В RDSE Мумумеси будет занимать посты президента и генерального директора.
«Бокс многое дал мне во время моей карьеры. Теперь настало время
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