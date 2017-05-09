Артур Бетербиев намерен прекратить сотрудничество с промоутером Ивоном Мишелем

Россиянин уже передал соответствующие юридические документы для прекращения сотрудничества. Сам Мишель подтвердил, что получил документы от команды Бетербиева и намерен пытаться предотвратить расторжение контракта.

Неожиданный поворот событий произошёл уже после того, как Бетербиев получил в соперники по бою за звание претендента на титул чемпиона мира IBF немецкого боксёра Энрико Келлинга.

«Независимо от взаимных упрёков на данный момент мы по-прежнему считаем Артура членом команды GYM, и его бой в финальном элиминаторе IBF с Келлингом остаётся в силе», — заявил Мишель.

Издание BoxingScene, у которого оказались копии юридических документов Бетербиева, обнародовало некоторые из претензий боксёра. Артур отмечает, что компания GYM не смогла обеспечить ему обещанные шесть поединков в первый год сотрудничества, пять — во второй и четыре — в третий.

Кроме того, он акцентирует внимание на том, что промоутер регулярно просрочивал выплату гонораров за поединки (не выплачивал в течение 10 дней после боя). Бетербиев утверждает, что за свой бой с Эзекилем Мадерной, состоявшийся в июне прошлого года, получил весь гонорар лишь к августу. За бой с Раннони Прието, который состоялся в декабре прошлого года, с ним рассчитались только в марте текущего года.