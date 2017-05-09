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https://sport.mail.ru/news/boxing/29682160/
9 мая 2017, 9:46 | Бокс | Vesti.kz

В Казахстане нашли «двойника» Геннадия Головкина

Молодого человека, который внешне похож на казахстанского боксера Геннадия Головкина, нашли в соцсетях.

Ранее были обнаружены казахстанцы очень сильно похожие на Месси и Бэйла. Увеличить
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Видео опубликовано на странице ztb_video в Instagram и меньше чем за сутки набрало больше 163 тысячи просмотров. «Встретил Головкина в автобусе», — шутит автор ролика.

В комментариях многие отмечают схожесть молодого человека Руслана с Головкиным, но некоторые считают, что ничего подобного нет.

Добавим, что несколько лет назад в Казахстане нашли «двойников» аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси и валийского полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

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