В Казахстане нашли «двойника» Геннадия Головкина
Молодого человека, который внешне похож на казахстанского боксера Геннадия Головкина, нашли в соцсетях.
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Видимо, что-то случилось...
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Видео опубликовано на странице ztb_video в Instagram и меньше чем за сутки набрало больше 163 тысячи просмотров. «Встретил Головкина в автобусе», — шутит автор ролика.
В комментариях многие отмечают схожесть молодого человека Руслана с Головкиным, но некоторые считают, что ничего подобного нет.
Добавим, что несколько лет назад в Казахстане нашли «двойников» аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси и валийского полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.
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