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https://sport.mail.ru/news/boxing/29682061/
9 мая 2017, 9:30 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Подготовка Головкина к «Канело» будет легче, чем к бою с Джейкобсом

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес надеется, что тренировочный лагерь GGG к поединку с Саулем Альваресом получится не таким тяжелым, как перед боем с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> надеется что тренировочный лагерь GGG к поединку с <span class=error>Саулем</span> Альваресом получится не таким тяжелым как перед боем с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«“Канело” умеет бить. У него быстрые руки. Он более расслаблен в ринге, чем год назад. С психологической точки зрения он также выглядит лучше. С Джейкобсом нам пришлось пригласить в зал более крупных парней. Это было более изматывающе. Альварес поменьше, так что нам будет полегче», — сказал Санчес корреспонденту Yahoo! Sports.

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