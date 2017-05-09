Абель Санчес: Подготовка Головкина к «Канело» будет легче, чем к бою с Джейкобсом

«“Канело” умеет бить. У него быстрые руки. Он более расслаблен в ринге, чем год назад. С психологической точки зрения он также выглядит лучше. С Джейкобсом нам пришлось пригласить в зал более крупных парней. Это было более изматывающе. Альварес поменьше, так что нам будет полегче», — сказал Санчес корреспонденту Yahoo! Sports.