Абель Санчес: Подготовка Головкина к «Канело» будет легче, чем к бою с Джейкобсом
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес надеется, что тренировочный лагерь GGG к поединку с Саулем Альваресом получится не таким тяжелым, как перед боем с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.
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«“Канело” умеет бить. У него быстрые руки. Он более расслаблен в ринге, чем год назад. С психологической точки зрения он также выглядит лучше. С Джейкобсом нам пришлось пригласить в зал более крупных парней. Это было более изматывающе. Альварес поменьше, так что нам будет полегче», — сказал Санчес корреспонденту Yahoo! Sports.
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