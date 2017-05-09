Стадион "Уэмбли" и Мексика включились в борьбу за право принять бой Головкин - Альварес

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Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес в интервью изданию назвал в числе главных фаворитах три варианта: арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Madison Square Garden в Нью-Йорке и стадион AT`T Stadium в Далласе.

«Мы должны найти для “Канело” и Геннадия лучшее место с лучшим предложением для этого боя», — сказал Гомес, чья компания представляет интересы мексиканца.

Хотят принять у себя бой «Канело» — Головкин арены MGM Grand в Лас-Вегасе и Staples Center в Лос-Анджелесе. Поединок может пройти и за пределами США — в нем заинтересованы лондонский стадион «Уэмбли» и стадион «Ацтека» в Мехико.

«Конечно, Лос-Анджелес и Лас-Вегас заинтересованы в этом, но и Великобритания тоже, потому что этот бой — событие мирового масштаба. Нам надо решить, где имеет наибольший смысл провести этот поединок», — сказал руководитель Golden Boy Оскар Де Ла Хойя.

При этом штат Калифорния для привлечения боя «Канело» — Головкин готов пойти на уступки бойцам и освободить их от подоходного налога, если промоутеры выберут Staples Center.

В команде GGG не имеют особых предпочтений по выбору места для поединка и готовы рассмотреть любые варианты.

«Мы говорили с Оскаром и Эриком об этом. Здорово иметь такой большой выбор, но, возможно, есть и другие варианты, которые мы не рассматривали. Все нужно обдумать. На аренах будет потрясающая атмосфера, но, с другой стороны, мне нравится и вариант с открытым стадионом, где больше вместимость и больше эмоций фанатов», — сказал промоутер Том Леффлер.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. При этом команда «Канело» зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.