Стадион «Уэмбли» и Мексика включились в борьбу за право принять бой Головкин — Альварес
Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом может пройти за пределами США. Об этом сообщает Los Angeles Times.
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Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес в интервью изданию назвал в числе главных фаворитах три варианта: арена
«Мы должны найти для “Канело” и Геннадия лучшее место с лучшим предложением для этого боя», — сказал Гомес, чья компания представляет интересы мексиканца.
Хотят принять у себя бой «Канело» — Головкин арены MGM Grand в
«Конечно,
При этом штат Калифорния для привлечения боя «Канело» — Головкин готов пойти на уступки бойцам и освободить их от подоходного налога, если промоутеры выберут Staples Center.
В команде GGG не имеют особых предпочтений по выбору места для поединка и готовы рассмотреть любые варианты.
«Мы говорили с Оскаром и Эриком об этом. Здорово иметь такой большой выбор, но, возможно, есть и другие варианты, которые мы не рассматривали. Все нужно обдумать. На аренах будет потрясающая атмосфера, но, с другой стороны, мне нравится и вариант с открытым стадионом, где больше вместимость и больше эмоций фанатов», — сказал промоутер Том Леффлер.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. При этом команда «Канело» зарезервировала арену
Ожидается, что на кону в поединке Головкин — Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC
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