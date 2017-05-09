«Астана Арланс» и «Патриот Боксинг Тим» назвали составы на первый четвертьфинал WSB
Казахстанская команда «Астана Арланс» и «Патриот Боксинг Тим» из России определились с составом на первую матчевую встречу четвертьфинала Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
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11 мая боксеры встретятся в Кемерово, а 20-го — в Алматы на 12-тысячной «Алматы Арене».
В первом четвертьфинале в Кемерово состоятся следующие бои:
до 49 килограммов: Батор Сагаулев — Темиртас Жусупов;
до 56 килограммов: Дмитрий Шарафутдинов — Илья Сулейменов;
до 64 килограммов: Алексей Мазур — Дильмурат Мижитов;
до 75 килограммов: Андрей Ковальчук — Сапарбай Айдаров;
до 91 килограмма: Илья Квасников — Антон Пинчук.
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