«Астана Арланс» и «Патриот Боксинг Тим» назвали составы на первый четвертьфинал WSB

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11 мая боксеры встретятся в Кемерово, а 20-го — в Алматы на 12-тысячной «Алматы Арене».

В первом четвертьфинале в Кемерово состоятся следующие бои:

до 49 килограммов: Батор Сагаулев — Темиртас Жусупов;

до 56 килограммов: Дмитрий Шарафутдинов — Илья Сулейменов;

до 64 килограммов: Алексей Мазур — Дильмурат Мижитов;

до 75 килограммов: Андрей Ковальчук — Сапарбай Айдаров;

до 91 килограмма: Илья Квасников — Антон Пинчук.