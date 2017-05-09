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https://sport.mail.ru/news/boxing/29681635/
9 мая 2017, 8:07 | Бокс | Vesti.kz

Когда Геннадий Головкин начнет подготовку к бою с Саулем «Канело» Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в середине июля приступит к тренировочному лагерю перед боем с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Об этом сообщает Boxing News Results.

С 2010 года он готовится в городе Биг Беар. Увеличить
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C 2010 года Головкин постоянно готовится к боям в городе Биг Беар (штат Калифорния, США), где находится зал тренера Абеля Санчеса.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. В качестве возможных вариантов называются три города в США. При этом команда «Канело» зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.

Ожидается, что на кону в поединке Головкин — Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.

Ранее стали известны некоторые особенности подготовки Альвареса к предстоящей встрече с Головкиным.

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