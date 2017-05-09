Когда Геннадий Головкин начнет подготовку к бою с Саулем «Канело» Альваресом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в середине июля приступит к тренировочному лагерю перед боем с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Об этом сообщает Boxing News Results.
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C 2010 года Головкин постоянно готовится к боям в городе Биг Беар (штат Калифорния, США), где находится зал тренера Абеля Санчеса.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. В качестве возможных вариантов называются три города в США. При этом команда «Канело» зарезервировала арену
Ожидается, что на кону в поединке Головкин — Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC
Ранее стали известны некоторые особенности подготовки Альвареса к предстоящей встрече с Головкиным.
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