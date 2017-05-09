Стали известны подробности пункта о реванше в контракте на бой Головкин — Альварес
Журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер узнал некоторые подробности контракта на бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Он раскрыл подробности пункта о реванше, который зависит от исхода первого поединка. Боксеры будут находиться в неравных положениях.
«Если Головкин выиграет 16 сентября, он обязан дать реванш “Канело”. Если же побеждает “Канело”, он может выбрать следующим кого захочет», — сообщил Пагмайер.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. В качестве возможных вариантов называются три города в США. При этом команда «Канело» зарезервировала арену
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