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Он раскрыл подробности пункта о реванше, который зависит от исхода первого поединка. Боксеры будут находиться в неравных положениях.

«Если Головкин выиграет 16 сентября, он обязан дать реванш “Канело”. Если же побеждает “Канело”, он может выбрать следующим кого захочет», — сообщил Пагмайер.