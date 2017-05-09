Названы места, где может состояться бой Головкина с «Канело» Альваресом

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По словам промоутера казахстанского боксера Тома Леффлера, в данный момент рассматриваются три арены. Это T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где состоялся последний поединок «Канело», Madison Square Garden в Нью-Йорке и AT`T Stadium в Далласе (Техас).

Напомним, что 7 мая Альварес одержал победу над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим решением судей. Поединок, который стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), включил в себя все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Альваресу со счетом 120−108.

После боя на ринг вышел Головкин, и было официально объявлено о бое с Альваресом в сентябре, 16-го числа.