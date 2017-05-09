Названы места, где может состояться бой Головкина с «Канело» Альваресом
Названы места, где может состояться бой казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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По словам промоутера казахстанского боксера Тома Леффлера, в данный момент рассматриваются три арены. Это
Напомним, что 7 мая Альварес одержал победу над своим соотечественником Хулио Сезаром
После боя на ринг вышел Головкин, и было официально объявлено о бое с Альваресом в сентябре, 16-го числа.
Ранее сообщалось, что поединок, который запланирован на 16 сентября, состоится на
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