Стало известно, когда и где «Канело» Альварес начнет подготовку к бою с Головкиным

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По словам тренера мексиканского боксера Эдди Рейносо, «Канело» отдохнет две недели, а затем приступит к первой подготовке к поединку с Головкиным.

«Канело» отдохнет в течение десяти дней, максимум — две недели, а потом начнет бегать, бой с тенью, увеличивая работу. На этот раз мы будем готовиться в Лос-Анджелесе.

После боя такого масштаба — мы довольны победой, мы хорошо поработали. У нас была хорошая подготовка, и это нашло отражение в поединке. Люди сомневались, говоря, что «Канело» будет сдавать после шестого раунда, но он даже не садился в своем углу. И это говорит о том, что это очень хорошо для нас в предстоящем бою, — заявил Рейносо, слова которого приводит BoxingScene.

Напомним, что 7 мая Альварес одержал победу над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим решением судей. Поединок, который стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), включил в себя все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Альваресу со счетом 120−108.

После боя на ринг вышел Головкин, и было официально объявлено о бое с Альваресом в сентябре, который пройдет 16-го числа.