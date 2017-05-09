Стало известно, когда и где «Канело» Альварес начнет подготовку к бою с Головкиным
Стало известно, когда мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес приступит к подготовке к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.
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По словам тренера мексиканского боксера Эдди Рейносо, «Канело» отдохнет две недели, а затем приступит к первой подготовке к поединку с Головкиным.
«Канело» отдохнет в течение десяти дней, максимум — две недели, а потом начнет бегать, бой с тенью, увеличивая работу. На этот раз мы будем готовиться в
После боя такого масштаба — мы довольны победой, мы хорошо поработали. У нас была хорошая подготовка, и это нашло отражение в поединке. Люди сомневались, говоря, что «Канело» будет сдавать после шестого раунда, но он даже не садился в своем углу. И это говорит о том, что это очень хорошо для нас в предстоящем бою, — заявил Рейносо, слова которого приводит BoxingScene.
Напомним, что 7 мая Альварес одержал победу над своим соотечественником Хулио Сезаром
После боя на ринг вышел Головкин, и было официально объявлено о бое с Альваресом в сентябре, который пройдет 16-го числа.
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