Назым Кызайбай и участницы Олимпиады в Рио выиграли чемпионат Казахстана по боксу
В чемпионате Казахстана по боксу участвовали 86 девушек из 14 регионов. По числу золотых медалей лидирует Астана — три чемпионки, Алматы и Акмолинская область разделили второе место — по два «золота». Команды Жамбылской, Атырауской и
Южно-Казахстанской областей увезут домой по одной золотой медали, сообщает пресс-служба КФБ.
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Предсказуемо чемпионками страны в очередной раз стали сильнейшие спортсменки национальной сборной — чемпионки мира Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева, а также участницы Олимпиады в Рио — Жайна Шекербекова и Дарига Шакимова.
«Участницы показали стабильный средний уровень подготовки, — подвел итоги главный тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. — По финалисткам уже можно видеть те регионы, в которых женскому боксу уделяют внимание. Астана, Алматы, Акмолинская и
Сборная продолжает подготовку к ближайшим турнирам и самому важному состязанию года — чемпионату Азии, который пройдет в октябре во Вьетнаме.
Список призеров чемпионата страны 2017 года:
48 кг
I Алуа Балкыбекова (Жамбылская область)
II Алина Турлыбаева (Павлодарская область)
III Айгерим Касенаева (Астана), Акерке Хусаинова (Алматы).
51 кг
I Назым Кызайбай (Алматы)
II Жайна Шекербекова (ЮКО)
III Севара Таджикулова (ЮКО), Динара Какенова (Акмолинская область).
54 кг
I Дина Жоламан (Акмолинская область)
II Аида Туякбай (ЮКО)
III Айгерим Ошакбай (Жамбылская область), Рано Пархатова (Алматы).
57 кг
I Назым Ищанова (Атырауская область)
II Сания Султанкызы (Астана)
III Даметкен Келимбет (Кызылординская область), Зайра Касьянова (СКО).
60 кг
I Римма Волосенко (Астана)
II Карина Ибрагимова (Акмолинская область)
III Айжан Ходжабекова (Карагандинская область), Динара Жамирова (Алматы).
64 кг
I Мадина Нуршаева (ЮКО)
II Алия Абдраимова (Астана)
III Зарина Цолоева (Акмолинская область), Милана Сафронова (Карагандинская область).
69 кг
I Валентина Хальзова (Астана)
II Баян Акбаева (Алматинская область)
III Гаухар Ермекбай (Алматинская область), Любовь Хасиева (ЮКО).
75 кг
I Дарига Шакимова (Алматы)
II Виолетта Князева (Карагандинская область)
III Аида Ондаш (Кызылординская область), Акбота Исагулова (Карагандинская область).
81 кг
I Молдир Базарбаева (Акмолинская область)
II Фариза Шолтай (ЮКО)
III Юлдуз Маматкулова (Жамбылская область), Алтын Мукушпекова (Астана).
+81 кг
I Ляззат Кунгейбаева (Астана)
II Умида Садыкова (Алматинская область)
III Тогжан Сыздыкова (Алматы), Алпысбаева (Актюбинская область).
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