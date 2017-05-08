Назым Кызайбай и участницы Олимпиады в Рио выиграли чемпионат Казахстана по боксу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предсказуемо чемпионками страны в очередной раз стали сильнейшие спортсменки национальной сборной — чемпионки мира Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева, а также участницы Олимпиады в Рио — Жайна Шекербекова и Дарига Шакимова.

«Участницы показали стабильный средний уровень подготовки, — подвел итоги главный тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. — По финалисткам уже можно видеть те регионы, в которых женскому боксу уделяют внимание. Астана, Алматы, Акмолинская и Южно-Казахстанская области, как видим, создают девушкам хорошие условия и тренеры там работают нормально. Думаю, чтобы спортсменки не останавливались в росте, команды областей должны больше вкладывать в женский бокс, чаще отправлять девушек на сборы, пусть даже за собственный счет — это пойдет всем на пользу и увеличит конкуренцию, которой нам так не хватает в нескольких весовых категориях.

Сборная продолжает подготовку к ближайшим турнирам и самому важному состязанию года — чемпионату Азии, который пройдет в октябре во Вьетнаме.

Список призеров чемпионата страны 2017 года:

48 кг

I Алуа Балкыбекова (Жамбылская область)

II Алина Турлыбаева (Павлодарская область)

III Айгерим Касенаева (Астана), Акерке Хусаинова (Алматы).

51 кг

I Назым Кызайбай (Алматы)

II Жайна Шекербекова (ЮКО)

III Севара Таджикулова (ЮКО), Динара Какенова (Акмолинская область).

54 кг

I Дина Жоламан (Акмолинская область)

II Аида Туякбай (ЮКО)

III Айгерим Ошакбай (Жамбылская область), Рано Пархатова (Алматы).

57 кг

I Назым Ищанова (Атырауская область)

II Сания Султанкызы (Астана)

III Даметкен Келимбет (Кызылординская область), Зайра Касьянова (СКО).

60 кг

I Римма Волосенко (Астана)

II Карина Ибрагимова (Акмолинская область)

III Айжан Ходжабекова (Карагандинская область), Динара Жамирова (Алматы).

64 кг

I Мадина Нуршаева (ЮКО)

II Алия Абдраимова (Астана)

III Зарина Цолоева (Акмолинская область), Милана Сафронова (Карагандинская область).

69 кг

I Валентина Хальзова (Астана)

II Баян Акбаева (Алматинская область)

III Гаухар Ермекбай (Алматинская область), Любовь Хасиева (ЮКО).

75 кг

I Дарига Шакимова (Алматы)

II Виолетта Князева (Карагандинская область)

III Аида Ондаш (Кызылординская область), Акбота Исагулова (Карагандинская область).

81 кг

I Молдир Базарбаева (Акмолинская область)

II Фариза Шолтай (ЮКО)

III Юлдуз Маматкулова (Жамбылская область), Алтын Мукушпекова (Астана).

+81 кг

I Ляззат Кунгейбаева (Астана)

II Умида Садыкова (Алматинская область)

III Тогжан Сыздыкова (Алматы), Алпысбаева (Актюбинская область).