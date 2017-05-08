Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29678652/
8 мая 2017, 17:05 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Де Ла Хойя: «Нон-стоп экшен», — главное отличие Канело — GGG от Мейвезер — Пакьяо

Промоутер Golden Boy Promotions рассказал о предстоящем «мега-бое» между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

«Те, кто думают, что они зря потратят свои деньги, как в случае с Мэйвезер-Пакьяо, не должны беспокоиться об этом».

Это был один из рекламных слоганов Оскара Де Ла Хойи в продвижении боя.

«Канело» — Головкин, самый крупный боксерский поединок со времен Флойда Мейвезера-младшего и Мэнни Пакьяо, бой разочаровавший поклонников по всему миру в мае 2015 года.

«Сочетание брутального стиля Головкина и агрессии Альвареса должно помочь сделать «Канело» — GGG чрезвычайно интересной битвой.

Это именно тот бой, который нужен миру бокса, бой который смог бы «возместить» ущерб, нанесенный Мейвезером-Пакьяо среди любителей данного вида спорта.

Этот поединок следующий «Мэй — Пак», но с той лишь разницей, что здесь будет «море» экшена, мы назвали этот невероятный бой — «Сбросим Бомбы!», — рассказал Оскар Де Ла Хойя.

Источник: Boxingscene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Назым Кызайбай и участницы Олимпиады в Рио выиграли чемпионат Казахстана по боксу

Назым Кызайбай и участницы Олимпиады в Рио выиграли чемпионат Казахстана по боксу

В чемпионате Казахстана по боксу участвовали 86 девушек из 14 регионов. По числу золотых медалей лидирует Астана — три чемпионки, Алматы и Акмолинская область разделили второе место — по два «золота». Команды Жамбылской, Атырауской и Южно-Казахстанской областей увезут домой по одной золотой медали, сообщает пресс-служба КФБ.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»