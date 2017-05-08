Де Ла Хойя: «Нон-стоп экшен», — главное отличие Канело — GGG от Мейвезер — Пакьяо
Промоутер Golden Boy Promotions рассказал о предстоящем «мега-бое» между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.
«Те, кто думают, что они зря потратят свои деньги, как в случае с
Это был один из рекламных слоганов Оскара Де Ла Хойи в продвижении боя.
«Канело» — Головкин, самый крупный боксерский поединок со времен Флойда
«Сочетание брутального стиля Головкина и агрессии Альвареса должно помочь сделать «Канело» — GGG чрезвычайно интересной битвой.
Это именно тот бой, который нужен миру бокса, бой который смог бы «возместить» ущерб, нанесенный
Этот поединок следующий «Мэй — Пак», но с той лишь разницей, что здесь будет «море» экшена, мы назвали этот невероятный бой — «Сбросим Бомбы!», — рассказал Оскар Де Ла Хойя.
Источник: Boxingscene.
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