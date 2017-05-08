«Те, кто думают, что они зря потратят свои деньги, как в случае с Мэйвезер-Пакьяо, не должны беспокоиться об этом».

Это был один из рекламных слоганов Оскара Де Ла Хойи в продвижении боя.

«Канело» — Головкин, самый крупный боксерский поединок со времен Флойда Мейвезера-младшего и Мэнни Пакьяо, бой разочаровавший поклонников по всему миру в мае 2015 года.



«Сочетание брутального стиля Головкина и агрессии Альвареса должно помочь сделать «Канело» — GGG чрезвычайно интересной битвой.

Это именно тот бой, который нужен миру бокса, бой который смог бы «возместить» ущерб, нанесенный Мейвезером-Пакьяо среди любителей данного вида спорта.

Этот поединок следующий «Мэй — Пак», но с той лишь разницей, что здесь будет «море» экшена, мы назвали этот невероятный бой — «Сбросим Бомбы!», — рассказал Оскар Де Ла Хойя.

Источник: Boxingscene.