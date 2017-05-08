Завершился чемпионат Казахстана среди женщин

Предсказуемо чемпионками страны в очередной раз стали сильнейшие спортсменки национальной сборной — чемпионки мира Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева, а также участницы Олимпиады в Рио — Жайна Шекербекова и Дарига Шакимова.



— Участницы показали стабильный средний уровень подготовки, — подвёл итоги главный тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. — По финалисткам уже можно видеть те регионы, в которых женскому боксу уделяют внимание. Астана, Алматы, Акмолинская и Южно-Казахстанская область, как видим, создают девушкам хорошие условия и тренеры там работают нормально. Думаю, чтобы спортсменки не останавливались в росте, команды областей должны больше вкладывать в женский бокс, чаще отправлять девушек на сборы, пусть даже за собственный счёт — это пойдёт всем на пользу и увеличит конкуренцию, которой нам так не хватает в нескольких весовых категориях.



Сборная продолжает подготовку к ближайшим турнирам и самому важному состязанию года — чемпионату Азии, который пройдёт в октябре во Вьетнаме.



Список призёров чемпионата страны 2017 года:



48 кг

I Алуа Балкыбекова (Жамбылская область)

II Алина Турлыбаева (Павлодарская область)

III Айгерим Касенаева (Астана), Акерке Хусаинова (Алматы)



51 кг

I Назым Кызайбай (Алматы)

II Жайна Шекербекова (ЮКО)

III Севара Таджикулова (ЮКО), Динара Какенова (Акмолинская область)



54 кг

I Дина Жоламан (Акмолинская область)

II Аида Туякбай (ЮКО)

III Айгерим Ошакбай (Жамбылская область), Рано Пархатова (Алматы)



57 кг

I Назым Ищанова (Атырауская область)

II Сания Султанкызы (Астана)

III Даметкен Келимбет (Кызылординская область), Зайра Касьянова (СКО)



60 кг

I Римма Волосенко (Астана)

II Карина Ибрагимова (Акмолинская область)

III Айжан Ходжабекова (Карагандинская область), Динара Жамирова (Алматы)



64 кг

I Мадина Нуршаева (ЮКО)

II Алия Абдраимова (Астана)

III Зарина Цолоева (Акмолинская область), Милана Сафронова (Карагандинская область)



69 кг

I Валентина Хальзова (Астана)

II Баян Акбаева (Алматинская область)

III Гаухар Ермекбай (Алматинская область), Любовь Хасиева (ЮКО)



75 кг

I Дарига Шакимова (Алматы)

II Виолетта Князева (Карагандинская область)

III Аида Ондаш (Кызылординская область), Акбота Исагулова (Карагандинская область)



81 кг

I Молдир Базарбаева (Акмолинская область)

II Фариза Шолтай (ЮКО)

III Юлдуз Маматкулова (Жамбылская область), Алтын Мукушпекова (Астана)



+81 кг

I Ляззат Кунгейбаева (Астана)

II Умида Садыкова (Алматинская область)

III Тогжан Сыздыкова (Алматы), Алпысбаева (Актюбинская область).