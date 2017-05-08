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8 мая 2017, 16:38 | Бокс | Sports.kz

Завершился чемпионат Казахстана среди женщин

В чемпионате Казахстана по боксу 2017 года участвовали 86 девушек из 14 регионов. По числу золотых медалей лидирует Астана — 3 чемпионки, Алматы и Акмолинская область разделили второе место — по два золота, команды Жамбылской, Атырауской и Южно-Казахстанской областей увезут домой по одной золотой медали, сообщает пресс-служба КФБ.

В чемпионате Казахстана по боксу 2017 года участвовали 86 девушек из 14 регионов. По числу золотых медалей лидирует <span class=error>Астана</span> — 3 чемпионки <span class=error>Алматы</span> и Акмолинская область разделили второе место — по два золота команды Жамбылской Атырауской и <nobr>Южно-Казахстанской</nobr> областей увезут домой по одной золотой медали сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>КФБ</span>. Увеличить
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Предсказуемо чемпионками страны в очередной раз стали сильнейшие спортсменки национальной сборной — чемпионки мира Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева, а также участницы Олимпиады в Рио — Жайна Шекербекова и Дарига Шакимова.

— Участницы показали стабильный средний уровень подготовки, — подвёл итоги главный тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. — По финалисткам уже можно видеть те регионы, в которых женскому боксу уделяют внимание. Астана, Алматы, Акмолинская и Южно-Казахстанская область, как видим, создают девушкам хорошие условия и тренеры там работают нормально. Думаю, чтобы спортсменки не останавливались в росте, команды областей должны больше вкладывать в женский бокс, чаще отправлять девушек на сборы, пусть даже за собственный счёт — это пойдёт всем на пользу и увеличит конкуренцию, которой нам так не хватает в нескольких весовых категориях.

Сборная продолжает подготовку к ближайшим турнирам и самому важному состязанию года — чемпионату Азии, который пройдёт в октябре во Вьетнаме.

Список призёров чемпионата страны 2017 года:

48 кг
I Алуа Балкыбекова (Жамбылская область)
II Алина Турлыбаева (Павлодарская область)
III Айгерим Касенаева (Астана), Акерке Хусаинова (Алматы)

51 кг
I Назым Кызайбай (Алматы)
II Жайна Шекербекова (ЮКО)
III Севара Таджикулова (ЮКО), Динара Какенова (Акмолинская область)

54 кг
I Дина Жоламан (Акмолинская область)
II Аида Туякбай (ЮКО)
III Айгерим Ошакбай (Жамбылская область), Рано Пархатова (Алматы)

57 кг
I Назым Ищанова (Атырауская область)
II Сания Султанкызы (Астана)
III Даметкен Келимбет (Кызылординская область), Зайра Касьянова (СКО)

60 кг
I Римма Волосенко (Астана)
II Карина Ибрагимова (Акмолинская область)
III Айжан Ходжабекова (Карагандинская область), Динара Жамирова (Алматы)

64 кг
I Мадина Нуршаева (ЮКО)
II Алия Абдраимова (Астана)
III Зарина Цолоева (Акмолинская область), Милана Сафронова (Карагандинская область)

69 кг
I Валентина Хальзова (Астана)
II Баян Акбаева (Алматинская область)
III Гаухар Ермекбай (Алматинская область), Любовь Хасиева (ЮКО)

75 кг
I Дарига Шакимова (Алматы)
II Виолетта Князева (Карагандинская область)
III Аида Ондаш (Кызылординская область), Акбота Исагулова (Карагандинская область)

81 кг
I Молдир Базарбаева (Акмолинская область)
II Фариза Шолтай (ЮКО)
III Юлдуз Маматкулова (Жамбылская область), Алтын Мукушпекова (Астана)

+81 кг
I Ляззат Кунгейбаева (Астана)
II Умида Садыкова (Алматинская область)
III Тогжан Сыздыкова (Алматы), Алпысбаева (Актюбинская область).

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