СМИ рады, что команды Головкина и Альвареса рискнут своими лучшими бойцами

В чемпионате Казахстана по боксу 2017 года участвовали 86 девушек из 14 регионов. По числу золотых медалей лидирует Астана — 3 чемпионки, Алматы и Акмолинская область разделили второе место — по два золота, команды Жамбылской, Атырауской и Южно-Казахстанской областей увезут домой по одной золотой медали, сообщает пресс-служба КФБ.