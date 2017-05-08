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https://sport.mail.ru/news/boxing/29678515/
8 мая 2017, 16:37 | Бокс | Sports.kz

СМИ рады, что команды Головкина и Альвареса рискнут своими лучшими бойцами

Автор подкаста о боксе The Next Round Габриэль Монтойя прокомментировал заключение сделки по бою Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Автор <span class=error>подкаста</span> о боксе The <span class=error>Next</span> Round Габриэль <span class=error>Монтойя</span> прокомментировал заключение сделки по бою Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«И K2, и Golden Boy рискуют своими топ-бойцами. Это отлично для бокса. Никаких вопросов. #GGGCanelo», — написал Монтойя в твиттере.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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