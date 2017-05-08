СМИ рады, что команды Головкина и Альвареса рискнут своими лучшими бойцами
Автор подкаста о боксе The Next Round Габриэль Монтойя прокомментировал заключение сделки по бою Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«И K2, и Golden Boy рискуют своими
Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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