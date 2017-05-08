Александр Устинов вернётся на ринг 19 мая в Великобритании

На эту дату у 40-летнего боксёра запланирован бой против соперника, который определится позже.

Отметим, что свой последний бой Устинов провёл в декабре 2016 года против немецкого боксёра Константина Айриха, над которым одержал победу нокаутом в пятом раунде. Своё единственное поражение россиянин потерпел в сентябре 2012 года от Кубрата Пулева в бою за титулы EBU и IBF International.