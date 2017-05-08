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https://sport.mail.ru/news/boxing/29678009/
8 мая 2017, 15:07 | Бокс | Чемпионат.com

Александр Устинов вернётся на ринг 19 мая в Великобритании

Российский супертяжеловес Александр Устинов (33−1, 24 KO) вернётся на ринг 19 мая в Болтоне (Великобритания), сообщает BoxingScene.

На эту дату у 40-летнего боксёра запланирован бой против соперника, который определится позже.

Отметим, что свой последний бой Устинов провёл в декабре 2016 года против немецкого боксёра Константина Айриха, над которым одержал победу нокаутом в пятом раунде. Своё единственное поражение россиянин потерпел в сентябре 2012 года от Кубрата Пулева в бою за титулы EBU и IBF International.
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