Александр Устинов вернётся на ринг 19 мая в Великобритании
Российский супертяжеловес Александр Устинов (33−1, 24 KO) вернётся на ринг 19 мая в Болтоне (Великобритания), сообщает BoxingScene.
На эту дату у 40-летнего боксёра запланирован бой против соперника, который определится позже.
Отметим, что свой последний бой Устинов провёл в декабре 2016 года против немецкого боксёра Константина Айриха, над которым одержал победу нокаутом в пятом раунде. Своё единственное поражение россиянин потерпел в сентябре 2012 года от Кубрата Пулева в бою за титулы EBU и IBF International.
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