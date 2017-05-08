Ловушка для Рыжего

Понятно, что договоренности о проведении данного противостояния между командами казахстанца и мексиканца присутствовали еще до победы Альвареса над земляком — это подтвердил и промоутер GGG Том Леффлер. Просто Канело должен был официально оформить сначала свою победу над земляком Чавесом-младшим — что, между прочим, с успехом и сделал. Теперь уже окончательно стало понятно: самый, возможно, большой бой в средневесовых дивизионах в истории профессионального бокса все же состоится. Если, конечно же, гораздый на сюрпризы Сауль Альварес не выкинет до 16 сентября очередной какой-нибудь свой фортель.



В случае, если что-то подобное все-таки произойдет, будет, безусловно, очень обидно. Ради встречи с Рыжим казахстанец пожертвовал возможным поединком с Билли Джо Сандерсом и отложил осуществление своей мечты по завоеванию звания абсолютного чемпиона Мира в среднем весе до более подходящих для этого времен. А случиться отказ от уже объявленного поединка, конечно, может вполне, — если вспомнить, как вел себя Канело по отношению к Головкину до сих пор. Кто забыл: мексиканец даже отдал без боя нашему земляку пояс чемпиона Мира в среднем весе по версии WBC — дабы только не защищать его в ринге. Конечно, сам Канело на тот момент попытался состроить хорошую мину при плохой игре, заявив: «После долгих раздумий я сегодня дал распоряжение Golden Boy Promotions продолжать переговоры об организации боя с Геннадием Головкиным и договориться как можно быстрее. Я также сообщил WBC, что освобождаю титул WBC. На протяжении всей своей карьеры я принимал бои, которые никто не хотел принимать, потому что я никого не боюсь. Я буду драться с Головкиным и разобью его. Но я не буду выходить на ринг ввиду искусственных сроков», но любой, кажется, поклонник бокса понимал, что просто так такими титулами не разбрасываются. На тот момент Сауль Альварес категорически не собирался биться с GGG — и тому, надо думать, были веские причины. Что же изменилось с прошлого года?..



Кажется почему-то, что бой Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом сделал тут свою работу. Многие после того поединка говорили о том, что казахстанец демонстративно старался выглядеть в нем не слишком убедительно — чтобы, так сказать, приободрить Канело. Что ж, если все так и было на самом деле, — значит, скрупулезно продуманная командой GGG стратегия сработала на «отлично». Сауль Альварес, можно сказать, попался в расставленные промоутерами и менеджерами казахстанца силки. Для этого, правда, Головкину пришлось пожертвовать многим (объединительный бой с Сандерсом — лишь одна из таких жертв), но, самое главное, — цель была достигнута. Лишь бы теперь клюнувшая рыбка в последний момент с крючка не сорвалась…



Конечно, поединок между Геннадием и Саулем станет главным событием года в мировом профессиональном боксе. Этого поединка все ждали давно. Финансовые условия противостояния пока особо не разглашаются, но можно вполне уверенно предполагать, что данный бой окажется самым денежным как в профессиональной карьере Головкина, так и Канело. Это будет рандеву, на кону в котором поставлено действительно очень многое. Помимо различных титулов и поясов, это еще и репутация обоих боксеров, каждый из которых имеет пока полное право утверждать, что сильнейшим на данный момент является именно он.



Только б мексиканец не сбежал….