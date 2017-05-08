Ловушка для Рыжего
Итак, бою между Геннадием Головкиным, известным как GGG, и Саулем Альваресом, который Канело, все же быть. Об этом недвусмысленно во всеуслышание заявил сразу после своей победы над Хулио Сезаром
Чавесом-младшим сам мексиканец по прозвищу Рыжий. А вслед за тем последовало и официальное объявление о проведении поединка Головкин — Канело 16 сентября этого года.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Понятно, что договоренности о проведении данного противостояния между командами казахстанца и мексиканца присутствовали еще до победы Альвареса над земляком — это подтвердил и промоутер GGG Том Леффлер. Просто Канело должен был официально оформить сначала свою победу над земляком
В случае, если
Кажется
Конечно, поединок между Геннадием и Саулем станет главным событием года в мировом профессиональном боксе. Этого поединка все ждали давно. Финансовые условия противостояния пока особо не разглашаются, но можно вполне уверенно предполагать, что данный бой окажется самым денежным как в профессиональной карьере Головкина, так и Канело. Это будет рандеву, на кону в котором поставлено действительно очень многое. Помимо различных титулов и поясов, это еще и репутация обоих боксеров, каждый из которых имеет пока полное право утверждать, что сильнейшим на данный момент является именно он.
Только б мексиканец не сбежал….
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