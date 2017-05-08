Cборная Казахстана по боксу вернулась с чемпионата Азии

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На турнире, который прошел в Ташкенте, команда завоевала девять лицензий на чемпионат мира в Германии. Победителями и призерами турнира стали Василий Левит («золото»), Ерик Альжанов («серебро»), Азамат Исакулов («бронза»), Кайрат Ералиев («бронза»), Бекдаулет Ибрагимов («бронза») и Абильхан Аманкул («бронза»).

«На чемпионате Азии у нас была новая команда. И будем лучше выступать, — отметил главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов. — Есть над чем работать. Сделаем выводы, будем готовиться к чемпионату мира. Ержан Жомарт в весе 49 килограммов должен был тоже лицензию взять. Но так получилось, что без лицензии остались».

Главным триумфатором турнира стал серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит, который первым в истории Казахстана завоевал третье «золото» чемпионата Азии. Он же будет главной надеждой сборной на мировом первенстве, которое пройдет в августе в Германии.

«Я рад, конечно, что победил. Но легкого на чемпионате Азии ничего не было. Все бои были упорные. Ни одного легкого или удобного соперника не было, все тяжелые. Слава богу, что все положительно закончилось. Дальше работа продолжается. Уже идет подготовка к чемпионату мира, она началась еще с начала этого года. Будет еще турнир, потом подводящие сборы», — сказал Левит.

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