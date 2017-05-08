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https://sport.mail.ru/news/boxing/29677224/
8 мая 2017, 13:11 | Бокс | Чемпионат.com

Де ла Хойя: Бой с Джейкобсом не повлиял на переговоры о бое Альварес — Головкин

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя отверг предположения о том, что бой Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом ускорил достижение договорённости об организации поединка между казахстанским боксёром и Саулем Альваресом.

Недавно было объявлено, что поединок Альварес — Головкин запланирован на 16 сентября.

Несмотря на то что Головкин победил Джейкобса по очкам, многие эксперты отметили, что в этом бою Головкин выглядел уязвимым.

«Дело не в Джейкобсе. Речь шла о понимании того, кто является стороной А в переговорах, кто является звездой. Команда Головкина понимала порядок сумм и факты», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.
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