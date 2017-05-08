Недавно было объявлено, что поединок Альварес — Головкин запланирован на 16 сентября.

Несмотря на то что Головкин победил Джейкобса по очкам, многие эксперты отметили, что в этом бою Головкин выглядел уязвимым.

«Дело не в Джейкобсе. Речь шла о понимании того, кто является стороной А в переговорах, кто является звездой. Команда Головкина понимала порядок сумм и факты», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.