Топ-7 самых эпичных вступлений на ринг
Представляем вашему вниманию топ-7 самых впечатляющих вступлении на ринг. Эмоции обеспечены!
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Одним из самых популярных видов спорта, безусловно, является бокс, который имеет огромнуюаудиторию во всем мире, также являясь одним из самых высокооплачиваемых видов единоборств. Но бокс, это не только «мордобой» и выяснение отношении на ринге, это также и яркое шоу, которое нужно подавать красиво. Одним из элементов таких шоу является вступление (выход) в ринг. Представляем вашему вниманию 7 самых впечатляющих боксерских вступлении на ринг по версии prosports.kz.
7 Место. Карл Фроч (Великобритания). Бой против Альберта Рыбацки.
6 Место. Флойд Мейвезер (США). Бой против Артуро Гатти.
5 Место. Виталий Кличко (Украина). Бой против Одланьера Солиса.
4 Место. Геннадий Головкин (Казахстан). Бой против Дэниела Джейкобса.
3 Место. Насим Хамед (Великобритания). Бой против Пола Ингла.
2 Место. Майк Тайсон (США). Бой против Майкла Спинкса.
1 Место. Владмир Кличко (Украина). Бой против Эдди Чемберса.
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