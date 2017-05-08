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https://sport.mail.ru/news/boxing/29677026/
8 мая 2017, 12:42 | Бокс | Sports.kz

СМИ высмеяли эксперта, не включившего Головкина в ТОП-10 P4P, но назвавшего его фаворитом в бою с Альваресом

Журналист TheBoxingRant.com Кенни Кит прокомментировал абсурдное мнение эксперта ESPN Тедди Атласа, сообщает Sports.kz.

Журналист TheBoxingRant.com <span class=error>Кенни</span> Кит прокомментировал абсурдное мнение эксперта <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Тедди</span> Атласа сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, Атлас запомнился тем, что стал единственным среди его коллег по редакции, кто не включил чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в свой рейтинг pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров.

«Тедди говорит, что Головкин “скатывается”, включает “Канело” в свой ТОП-5 P4P-рейтинга, но при этом видит Головкина фаворитом боя с “Канело”, но не включает GGG даже в топ-10!» — пишет Кит в твиттере.

Напомним, Головкин встретится с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) 16 сентября в Лас-Вегасе.

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