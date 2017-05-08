Абель Санчес: Еще точно не решено, в каком месте состоится бой Головкина и «Канело»

«Мы знали, что они были очень близки к принятию решения. За последние несколько недель они хорошо продвинулись в переговорах. Есть еще несколько деталей, которые надо доработать касательно места проведения. Мы получили много предложений. Я знаю, что люди говорят о Лас-Вегасе, и Головкин был бы рад там выступить, так как он еще ни разу не проводил боев в Лас-Вегасе, но насчет этого еще точно не решено», — приводит слова Санчеса Казахстанская федерация профессионального бокса со ссылкой на Sbsun.com.

Напомним, что о бое Головкин — «Канело» было объявлено после того, как мексиканский боксер победил своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего 7 мая в Лас-Вегасе. При этом сообщалось, что поединок казахстанца и мексиканца пройдет там же — в Лас-Вегасе 16 сентября.