Абель Санчес: Еще точно не решено, в каком месте состоится бой Головкина и «Канело»
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина мексиканец Абель Санчес рассказал, что некоторые детали относительно места проведения боя Головкина с «Канело» требуют доработки.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы знали, что они были очень близки к принятию решения. За последние несколько недель они хорошо продвинулись в переговорах. Есть еще несколько деталей, которые надо доработать касательно места проведения. Мы получили много предложений. Я знаю, что люди говорят о
Напомним, что о бое Головкин — «Канело» было объявлено после того, как мексиканский боксер победил своего соотечественника Хулио Сезара
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