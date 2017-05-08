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https://sport.mail.ru/news/boxing/29676634/
8 мая 2017, 11:39 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Для Альвареса бой со мной — совсем другая история

Чемпион мира по версии WBA, WBC, IBF, IBO в средем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рад тому, что он проведет бой против Сауля Альвареса (49−1−1, 33 КО) в сентябре. Казахстанец отметил, что Канело был хорош в последних поединках, и сказал, что их встреча выгодня для обоих. Слова Головкина приводит Boxing Scene.

Чемпион мира по версии WBA WBC IBF IBO в <span class=error>средем</span> весе Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) рад тому что он проведет бой против <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 33 КО) в сентябре. <span class=error>Казахстанец</span> отметил что <span class=error>Канело</span> был хорош в последних поединках и сказал что их встреча <span class=error>выгодня</span> для обоих. Слова <span class=error>Головкина</span> приводит Boxing Scene. Увеличить
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«Прямо сейчас я очень рад за Канело и за себя. Я в восторге. Альварес выглядел хорошо (в бою с Чавесом — прим.), он доминировал весь поединок. Но со мной будет совсем другая история. Люди понимают ситуацию.

Для нас обоих это самый лучший вариант боя. В последних двух поединках Сауль выглядел неплохо. Я также был хорош. Так что очень интересно, кто выиграет в сентябре.

Напомним, что Геннадий Головкин и Сауль Альварес достигли договоренности о бое. Поединок состоится 16 сентября.

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