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«Прямо сейчас я очень рад за Канело и за себя. Я в восторге. Альварес выглядел хорошо (в бою с Чавесом — прим.), он доминировал весь поединок. Но со мной будет совсем другая история. Люди понимают ситуацию.

Для нас обоих это самый лучший вариант боя. В последних двух поединках Сауль выглядел неплохо. Я также был хорош. Так что очень интересно, кто выиграет в сентябре.

Напомним, что Геннадий Головкин и Сауль Альварес достигли договоренности о бое. Поединок состоится 16 сентября.