Геннадий Головкин: Для Альвареса бой со мной — совсем другая история
Чемпион мира по версии WBA, WBC, IBF, IBO в средем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рад тому, что он проведет бой против Сауля Альвареса (49−1−1, 33 КО) в сентябре. Казахстанец отметил, что Канело был хорош в последних поединках, и сказал, что их встреча выгодня для обоих. Слова Головкина приводит Boxing Scene.
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«Прямо сейчас я очень рад за Канело и за себя. Я в восторге. Альварес выглядел хорошо (в бою с Чавесом — прим.), он доминировал весь поединок. Но со мной будет совсем другая история. Люди понимают ситуацию.
Для нас обоих это самый лучший вариант боя. В последних двух поединках Сауль выглядел неплохо. Я также был хорош. Так что очень интересно, кто выиграет в сентябре.
Напомним, что Геннадий Головкин и Сауль Альварес достигли договоренности о бое. Поединок состоится 16 сентября.
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