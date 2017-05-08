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https://sport.mail.ru/news/boxing/29676436/
8 мая 2017, 11:09 | Бокс | Sports.kz

Чавес заявил, что следующий соперник Головкина Альварес не причинил ему боли

Мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший заявил, что его не впечатлила ударная мощь Сауля Альвареса. 6 мая эти боксёры провели бой в Лас-Вегасе, в котором победу единогласным решением судей одержал Альварес.

Мексиканец Хулио <span class=error>Сезар</span> <nobr>Чавес-младший</nobr> заявил что его не впечатлила ударная мощь <span class=error>Сауля</span> Альвареса. 6 мая эти боксёры провели бой в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> в котором победу единогласным решением судей одержал Альварес. Увеличить
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«Он не причинил мне серьёзного урона, он не является сильным природным нокаутёром. Я чувствовал его удар, но он не причинял мне боли. Хочу принести извинения болельщикам из Синолы. Очевидно, они хотели увидеть войну на ринге. Я мог её дать. Но моё тело не было на это способно», — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.

16 сентября Альваресу предстоит сразиться с Геннадием Головкиным.

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Геннадий Головкин: Для Альвареса бой со мной — совсем другая история

Геннадий Головкин: Для Альвареса бой со мной — совсем другая история

Чемпион мира по версии WBA, WBC, IBF, IBO в средем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рад тому, что он проведет бой против Сауля Альвареса (49−1−1, 33 КО) в сентябре. Казахстанец отметил, что Канело был хорош в последних поединках, и сказал, что их встреча выгодня для обоих. Слова Головкина приводит Boxing Scene.
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