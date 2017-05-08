Чавес заявил, что следующий соперник Головкина Альварес не причинил ему боли

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«Он не причинил мне серьёзного урона, он не является сильным природным нокаутёром. Я чувствовал его удар, но он не причинял мне боли. Хочу принести извинения болельщикам из Синолы. Очевидно, они хотели увидеть войну на ринге. Я мог её дать. Но моё тело не было на это способно», — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.

16 сентября Альваресу предстоит сразиться с Геннадием Головкиным.