Чавес заявил, что следующий соперник Головкина Альварес не причинил ему боли
Мексиканец Хулио Сезар
Чавес-младший заявил, что его не впечатлила ударная мощь Сауля Альвареса. 6 мая эти боксёры провели бой в Лас-Вегасе, в котором победу единогласным решением судей одержал Альварес.
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«Он не причинил мне серьёзного урона, он не является сильным природным нокаутёром. Я чувствовал его удар, но он не причинял мне боли. Хочу принести извинения болельщикам из Синолы. Очевидно, они хотели увидеть войну на ринге. Я мог её дать. Но моё тело не было на это способно», — приводит слова
16 сентября Альваресу предстоит сразиться с Геннадием Головкиным.
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