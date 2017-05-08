Хопкинс: После победы Джошуа над Кличко бокс находится в отличной форме

«Когда в последний раз на футбольном стадионе собиралось 90 тыс. болельщиков, чтобы посмотреть бой в супертяжёлом весе? 90 тыс. человек пришли не есть попкорн и хот-доги, они смотрели драку, они наблюдали за прорывом и сменой караула в супертяжёлом весе. И вы не можете критиковать Кличко, потому что он провёл один из лучших боёв, которые я видел в его исполнении за долгое время. И когда Джошуа оказался на канвасе, я не думал, что он встанет. И поверьте, Кличко скажет то же самое, если вы его спросите.

Теперь бокс не просто в хорошей форме, он в потрясающей форме, потому что голова наконец-то прикреплена к телу. Это называется супертяжёлый дивизион. Этот дивизион всегда очаровывал из-за своей истории, связанной с именами Али, Майка Тайсона, Джорджа Формана, Эвандера Холифилда, — цитирует Хопкинса BoxingScene.