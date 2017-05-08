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8 мая 2017, 9:58 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Сабиров дебютирует на профи-ринге в Канаде

Казахстанский боксер Нурзат Сабиров, подписавший контракт с канадской промоутерской компанией InterBox, продолжает подготовку к дебютному бою на профессиональном ринге, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанский боксер <span class=error>Нурзат</span> <span class=error>Сабиров</span> подписавший контракт с канадской промоутерской компанией InterBox продолжает подготовку к дебютному бою на профессиональном ринге сообщает группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Казахстанец выйдет на ринг 2 июня в канадском штате Квебек. Его соперник пока не определен. Известно, что предстоящий поединок Сабирова запланирован на четыре раунда по три минуты.

На любительском ринге Нурзат выступал в полутяжелой весовой категории (81 кг). Южноказахстанский боксер является победителем турнира памяти Галыма Жарылгапова (2015 г.), тогда в финале он одолел Армана Рысбека. Также известно, что в 2016 году Сабиров выиграл гран-при Чехии.

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