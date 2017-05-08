Сабиров дебютирует на профи-ринге в Канаде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанец выйдет на ринг 2 июня в канадском штате Квебек. Его соперник пока не определен. Известно, что предстоящий поединок Сабирова запланирован на четыре раунда по три минуты.

На любительском ринге Нурзат выступал в полутяжелой весовой категории (81 кг). Южноказахстанский боксер является победителем турнира памяти Галыма Жарылгапова (2015 г.), тогда в финале он одолел Армана Рысбека. Также известно, что в 2016 году Сабиров выиграл гран-при Чехии.

<aside name="clb15451811" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_video"> <iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=362415298&id=456239233&hash=5a6caade76bbadd9&hd=1?wmode=opaque" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//vk.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Vkontakte </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d15451811.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>