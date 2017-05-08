Сабиров дебютирует на профи-ринге в Канаде
Казахстанский боксер Нурзат Сабиров, подписавший контракт с канадской промоутерской компанией InterBox, продолжает подготовку к дебютному бою на профессиональном ринге, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казахстанец выйдет на ринг 2 июня в канадском штате Квебек. Его соперник пока не определен. Известно, что предстоящий поединок Сабирова запланирован на четыре раунда по три минуты.
На любительском ринге Нурзат выступал в полутяжелой весовой категории (81 кг). Южноказахстанский боксер является победителем турнира памяти Галыма Жарылгапова (2015 г.), тогда в финале он одолел Армана Рысбека. Также известно, что в 2016 году Сабиров выиграл
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter