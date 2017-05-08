Абель Санчес: В сентябре перед Канело будет не Чавес, а Головкин

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«Я считаю, Канело показал хорошие боксерские навыки и прекрасные комбинации, но [в сентябре] перед ним будет не Чавес-младший, а Геннадий Головкин. Думаю, это будет великолепный поединок. Это такой бой, который может пройти два или три раза», — передает слова Санчеса Boxingnews24.com.