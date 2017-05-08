Абель Санчес: В сентябре перед Канело будет не Чавес, а Головкин
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес предостерег Сауля Альвареса о том, что 16 сентября на ринге ему будет противостоять совсем другой соперник по сравнению с Хулио Сезаром
Чавесом-младшим, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я считаю, Канело показал хорошие боксерские навыки и прекрасные комбинации, но [в сентябре] перед ним будет не
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter