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https://sport.mail.ru/news/boxing/29676003/
8 мая 2017, 9:52 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: В сентябре перед Канело будет не Чавес, а Головкин

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес предостерег Сауля Альвареса о том, что 16 сентября на ринге ему будет противостоять совсем другой соперник по сравнению с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сообщает Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> предостерег <span class=error>Сауля</span> Альвареса о том что 16 сентября на ринге ему будет противостоять совсем другой соперник по сравнению с Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я считаю, Канело показал хорошие боксерские навыки и прекрасные комбинации, но [в сентябре] перед ним будет не Чавес-младший, а Геннадий Головкин. Думаю, это будет великолепный поединок. Это такой бой, который может пройти два или три раза», — передает слова Санчеса Boxingnews24.com.

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