Головкин рассказал о своих чувствах в момент объявления боя с «Канело»

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«Я смотрел бокс внимательно. Я знал, что «Канело» собирался легко побить Чавеса, и думал, он собирается подняться туда после того, что сделал в прошлом году и устроить еще одну сцену, сказав что-нибудь вроде «Я сделал это с Чавесом, я сделаю это и с тобой, GGG».

Я увидел атмосферу, подумал «Ого! Это моя мечта!». Удивительный момент. Все хотят этот бой. Теперь только я и он. Боксу нужен этот бой, — приводит слова казахстанца Los Angeles Times.

Отметим, что официально о предстоящем поединке объявил сам Альварес. После победы над соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) он пригласил Головкина подняться в ринг.

Для 35-летнего Головкина бой против Альвареса станет 11-м на территории США, но первым — в Лас-Вегасе. Всего же за карьеру казахстанец дрался в девяти странах (помимо США — Казахстан, Германия, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Монако и Панама).

Для 26-летнего Альвареса этот поединок будет 18-м на территории США и девятым — в Лас-Вегасе. На арене T-Mobile мексиканец выступал дважды: в мае 2015 года нокаутировал британца Амира Хана (31−4, 19 KO), а 7 мая текущего года решением судей победил Чавеса-младшего. При этом «Канело» дрался только в США и родной Мексике.

На кону боя Головкин — Альварес будут стоять все титулы казахстанца, который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Боксеры уже провели первую битву взглядов.