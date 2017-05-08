Головкин рассказал о своих чувствах в момент объявления боя с «Канело»
Геннадий Головкин поделился своими ощущениями во время объявления его боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я смотрел бокс внимательно. Я знал, что «Канело» собирался легко побить Чавеса, и думал, он собирается подняться туда после того, что сделал в прошлом году и устроить еще одну сцену, сказав
Я увидел атмосферу, подумал «Ого! Это моя мечта!». Удивительный момент. Все хотят этот бой. Теперь только я и он. Боксу нужен этот бой, — приводит слова казахстанца Los Angeles Times.
Отметим, что официально о предстоящем поединке объявил сам Альварес. После победы над соотечественником Хулио Сезаром
Для 35-летнего Головкина бой против Альвареса станет 11-м на территории США, но первым — в
Для 26-летнего Альвареса этот поединок будет 18-м на территории США и девятым — в
На кону боя Головкин — Альварес будут стоять все титулы казахстанца, который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Боксеры уже провели первую битву взглядов.
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