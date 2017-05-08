Головкин назвал бой «Канело» Альвареса с Чавесом-младшим скучным спаррингом
Чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал бой двух мексиканцев Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара
Чавеса-младшего, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Субботний бой был скучным, как спарринг. “Канело” не хотел досрочно завершать. А это нехорошо для публики, ведь многие купили билеты и PPV. Для чего? Ради шоу. Всем нравится драма, как мои нокауты. Если я чувствую, что могу побить, я делаю это», — приводит слова Головкина LATimes.
Напомним, что Альварес одержал победу над
После боя на ринг вышел Головкин, и было официально объявлено о бое с Альваресом в сентябре.
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