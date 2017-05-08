Головкин назвал бой «Канело» Альвареса с Чавесом-младшим скучным спаррингом

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«Субботний бой был скучным, как спарринг. “Канело” не хотел досрочно завершать. А это нехорошо для публики, ведь многие купили билеты и PPV. Для чего? Ради шоу. Всем нравится драма, как мои нокауты. Если я чувствую, что могу побить, я делаю это», — приводит слова Головкина LATimes.

Напомним, что Альварес одержал победу над Чавесом-младшим решением судей. Поединок, который стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), включил в себя все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Альваресу со счетом 120−108.

После боя на ринг вышел Головкин, и было официально объявлено о бое с Альваресом в сентябре.