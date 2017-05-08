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8 мая 2017, 9:20 | Бокс | Vesti.kz

Ковалев поздравил команду Головкина с выходом на бой с «Канело»

7 мая Сауль «Канело» Альварес одержал победу над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом бое было озвучено сразу после поединка Канело — <nobr>Чавес-младший.</nobr> Увеличить
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Поединок, который стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), включил в себя все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Альваресу со счетом 120−108. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

После боя на ринг вышел казахстанец Геннадий Головкин и было официально объявлено о бое с Саулем Альваресом в сентябре.

C этим знаменательным событием казахстанца поздравил российский боксер Сергей Ковалев.

«Мои поздравления команде GGG с тем, что, наконец-то, добилась боя с «Канело», — написал на странице в своем Instagram Ковалев.

Напомним, что поединок Головкин — Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, которые принадлежат казахстанскому боксеру.

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