Ковалев поздравил команду Головкина с выходом на бой с «Канело»
7 мая Сауль «Канело» Альварес одержал победу над своим соотечественником Хулио Сезаром
Чавесом-младшим, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Поединок, который стал главным событием вечера бокса на арене
После боя на ринг вышел казахстанец Геннадий Головкин и было официально объявлено о бое с Саулем Альваресом в сентябре.
C этим знаменательным событием казахстанца поздравил российский боксер Сергей Ковалев.
«Мои поздравления команде GGG с тем, что,
Напомним, что поединок Головкин — Альварес пройдет на арене
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