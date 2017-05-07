Президент WBA высказался о бое Головкин — Альварес
Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сегодня “Канело” сделал то, что должен был сделать. Он доминировал в бою с Чавесом. Что касается Головкина, то здесь бы говорим о другом уровне. Это будет момент истины: или это будет эра “Канело”, или Головкин докажет, что он — лучший. Вообще, я счастлив, что Golden Boy Promotions согласились на этот бой. Это был их долг перед фанатами», — написал Мендоса в твиттере.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter