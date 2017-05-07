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https://sport.mail.ru/news/boxing/29674141/
7 мая 2017, 23:01 | Бокс | Sports.kz

Президент WBA высказался о бое Головкин — Альварес

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) <span class=error>Хильберто</span> <span class=error>Мендоса</span> прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Сегодня “Канело” сделал то, что должен был сделать. Он доминировал в бою с Чавесом. Что касается Головкина, то здесь бы говорим о другом уровне. Это будет момент истины: или это будет эра “Канело”, или Головкин докажет, что он — лучший. Вообще, я счастлив, что Golden Boy Promotions согласились на этот бой. Это был их долг перед фанатами», — написал Мендоса в твиттере.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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