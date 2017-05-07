«Сегодня “Канело” сделал то, что должен был сделать. Он доминировал в бою с Чавесом. Что касается Головкина, то здесь бы говорим о другом уровне. Это будет момент истины: или это будет эра “Канело”, или Головкин докажет, что он — лучший. Вообще, я счастлив, что Golden Boy Promotions согласились на этот бой. Это был их долг перед фанатами», — написал Мендоса в твиттере.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.