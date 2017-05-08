Де ла Хойя: О бое Альвареса с Головкиным договорились за пару недель

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«С командой Головкина приятно работать. Президент нашей компании Эрик Гомес хотел конкретных переговоров, и это было легко организовать.

Переговоры о поединках такого рода обычно занимают много времени, и, как ни удивительно, переговоры об этом бое заняли пару недель. Некоторое время назад мы начали переговоры, но из уважения к Чавесу прекратили их. А потом пару недель назад мы возобновили их и несколько дней назад достигли договорённости, — цитирует де ла Хойю BoxingScene.