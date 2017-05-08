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https://sport.mail.ru/news/boxing/29673960/
8 мая 2017, 9:15 | Бокс | Чемпионат.com

Де ла Хойя: О бое Альвареса с Головкиным договорились за пару недель

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя признался, что на переговоры о поединке между Саулем Альваресом и чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным потребовалось совсем немного времени, 6 мая после победы Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим было объявлено, что следующий свой бой Сауль проведёт 16 сентября против Головкина.

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла <span class=error>Хойя</span> признался что на переговоры о поединке между <span class=error>Саулем</span> Альваресом и чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием <span class=error>Головкиным</span> потребовалось совсем немного времени 6 мая после победы Альвареса над Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> было объявлено что следующий свой бой <span class=error>Сауль</span> проведёт 16 сентября против <span class=error>Головкина</span>. Увеличить
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«С командой Головкина приятно работать. Президент нашей компании Эрик Гомес хотел конкретных переговоров, и это было легко организовать.

Переговоры о поединках такого рода обычно занимают много времени, и, как ни удивительно, переговоры об этом бое заняли пару недель. Некоторое время назад мы начали переговоры, но из уважения к Чавесу прекратили их. А потом пару недель назад мы возобновили их и несколько дней назад достигли договорённости, — цитирует де ла Хойю BoxingScene.
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