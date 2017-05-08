Де ла Хойя: О бое Альвареса с Головкиным договорились за пару недель
Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя признался, что на переговоры о поединке между Саулем Альваресом и чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным потребовалось совсем немного времени, 6 мая после победы Альвареса над Хулио Сезаром
Чавесом-младшим было объявлено, что следующий свой бой Сауль проведёт 16 сентября против Головкина.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«С командой Головкина приятно работать. Президент нашей компании Эрик Гомес хотел конкретных переговоров, и это было легко организовать.
Переговоры о поединках такого рода обычно занимают много времени, и, как ни удивительно, переговоры об этом бое заняли пару недель. Некоторое время назад мы начали переговоры, но из уважения к Чавесу прекратили их. А потом пару недель назад мы возобновили их и несколько дней назад достигли договорённости, — цитирует де ла Хойю BoxingScene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter