Казахстан показал худший результат на чемпионате Азии за 15 лет

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Несмотря на восемь завоеванных медалей, лишь одна из них оказалась высшей пробы. «Золото» в весовой категории до 91 килограмма выиграл Василий Левит.



Отметим, что в семи последних чемпионатах Азии Казахстан неизменно заканчивал соревнования минимум с двумя золотыми медалями. Последнее провальное выступление было в 2002 году в Серембане (Малайзия) — тогда сборная Казахстана и вовсе не сумела завоевать «золото», довольствовавшись одним «серебро» и четырьмя «бронзами».