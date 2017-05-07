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7 мая 2017, 22:25 | Бокс | Sports.kz

Казахстан показал худший результат на чемпионате Азии за 15 лет

Мужская сборная Казахстана по боксу неудачно выступила на чемпионате Азии-2017 в Ташкенте, сообщает Sports.kz.

Мужская сборная Казахстана по боксу неудачно выступила на чемпионате Азии-2017 в Ташкенте сообщает Sports.kz. Увеличить
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Несмотря на восемь завоеванных медалей, лишь одна из них оказалась высшей пробы. «Золото» в весовой категории до 91 килограмма выиграл Василий Левит.

Отметим, что в семи последних чемпионатах Азии Казахстан неизменно заканчивал соревнования минимум с двумя золотыми медалями. Последнее провальное выступление было в 2002 году в Серембане (Малайзия) — тогда сборная Казахстана и вовсе не сумела завоевать «золото», довольствовавшись одним «серебро» и четырьмя «бронзами».

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