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https://sport.mail.ru/news/boxing/29673225/
7 мая 2017, 20:18 | Бокс | Sports.kz

Как бой Головкин — Альварес помешал поединку Мэйвезер — Макгрегор

Бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) состоится 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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По информации Fox Sports, команды американского боксера Флойда Мэйвезера (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора также держали в уме именно эту дату, хотя изначально СМИ писали, что их бой состоится летом.

— Мы уступили дату бою «Канело» — GGG, потому что это тоже очень хороший поединок. Лично я приду его посмотреть, — сказал президент UFC Дэйна Уайт.

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