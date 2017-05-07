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По информации Fox Sports, команды американского боксера Флойда Мэйвезера (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора также держали в уме именно эту дату, хотя изначально СМИ писали, что их бой состоится летом.



— Мы уступили дату бою «Канело» — GGG, потому что это тоже очень хороший поединок. Лично я приду его посмотреть, — сказал президент UFC Дэйна Уайт.