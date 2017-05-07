СМИ назвали Головкина идеальным боксером

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«Мне нравится мощь его нокаутов и агрессивное поведение на ринге. То, как он наступает на соперников. У GGG есть комбинация силы и техники. Идеально», — написал Логан в твиттере.



Свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября в Лас-Вегасе. Его соперник — мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).