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7 мая 2017, 19:40 | Бокс | Sports.kz

СМИ назвали Головкина идеальным боксером

Журналист Newsday.com Грег Логан восхищается казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Newsday.com <span class=error>Грег</span> <span class=error>Логан</span> восхищается казахстанским боксером Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Мне нравится мощь его нокаутов и агрессивное поведение на ринге. То, как он наступает на соперников. У GGG есть комбинация силы и техники. Идеально», — написал Логан в твиттере.

Свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября в Лас-Вегасе. Его соперник — мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).

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