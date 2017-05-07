СМИ назвали Головкина идеальным боксером
Журналист Newsday.com Грег Логан восхищается казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Мне нравится мощь его нокаутов и агрессивное поведение на ринге. То, как он наступает на соперников. У GGG есть комбинация силы и техники. Идеально», — написал Логан в твиттере.
Свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября в
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