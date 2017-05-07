Жусупов рассказал о тактической ошибке и нокдауне от узбека Гиясова в бою за «золото» ЧА-2017

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— Абылайхан, мы не говорим, что «серебро» на чемпионате, который для тебя, можно сказать, дебютный…

— Когда проходил отбор на турнир, то главная цель была, это золотая медаль. Взял «серебро». Теперь, впереди, чемпионат мира. Буду усиленно готовиться к нему.

— Ты в новой весовой категории, и, наверное, есть свои проблемы?

— Нет, не могу так сказать. Не почувствовал проблем. Было комфортно. Возможно, с тактической стороны были допущены ошибки. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу, хорошо меня подготовили. Отличный настрой был. Но вы сами видели, как все завершилось. Мы все рады золотой медали нашего Василия Левита. Мы возвращаемся домой с одной золотой медалью, и, поэтому, она особенно ценная.

— По финальному поединку. Ты отлично стартовал в поединке потом пропустил удар… Ты не видели удара?

— Не могу сейчас сказать, ведь бой только-только завершился. Пересмотрю поединок, и выявлю, где и какие ошибки совершил.

— Как думаешь, чего не хватило для победы?

— Нет, у меня все было. Возможно, чуть-чуть тактически неверно выстроили встречу.

— А какая была тактика?

— Действовать первым номером, и активно идти вперед. Более развернуто не могу сказать.

— Если предоставиться шанс постараешься на чемпионате мира взять реванш?

— Конечно. До мирового чемпионата есть еще время. Хорошо подготовлюсь, и покажу хороший бокс.

— Абылайхан, а не раздражал немного провокационный стиль Гиясова? На каждый удачный удар он руку поднимал…

— Нет, все нормально. Это бокс. Каждый боксирует в своей манере. Мы ожидали перед боем, что так будет. Ожидали этого.

Напомним, сборная Казахстана по боксу завоевала девять лицензий на чемпионат мира в Германии. Победителя и призерами турнира стали Василий Левит («золото»), Ерик Альжанов («серебро»), Абылайхан Жусупов («серебро»), Камшыбек Кункабаев («серебро»), Азамат Исакулов («бронза»), Кайрат Ералиев («бронза»), Бекдаулет Ибрагимов («бронза») и Абильхан Аманкул («бронза»).